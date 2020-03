Coronavirus a Napoli, sospese anche le riprese di «Un posto al sole»

Anche «Un posto al sole» si ferma. Non ci era riuscito neppure l'11 settembre. E, invece, ha avuto la meglio il coronavirus, penetrato anche nell'universo parallelo di palazzo Palladini. «Ricordo vagamente che nel 2001 alcuni attori si erano spostati a New York per inserire la maratona nel racconto della soap, ma il crollo delle Torri Gemelle costrinse gli autori a cambiare le sceneggiature in corsa, perché la manifestazione fu cancellata dopo l'attentato», spiega Patrizio Rispo, tra i decani della fiction di Raitre. Insomma, questa è la prima volta che la storica serie, registrata nel centro di produzione tv di Napoli e in onda ininterrottamente dal 21 ottobre 1996, si ferma. La programmazione, però, continua normalmente, quelle che vanno in onda in questo periodo sono puntate girate molti giorni fa. I fan possono stare tranquilli più o meno per un mese.



Ultimo aggiornamento: 11:44

«Gli autori», prosegue Rispo, «hanno cambiato alcune scene, cancellando e rimandando a tempi più asettici baci, abbracci, matrimoni e altri assembramenti. Comparse e attori-ospiti già scritturati sono stati invitati a restare, come tutti noi, a casa». Contando sulla capacità del sistema Paese di arginare il contagio entro le prossime settimane, la data presunta scelta dalla Rai per ripartire è il 6 aprile. Poi si vedrà. «Nei giorni scorsi anche le troupe sono state ridotte al minimo. Dietro le quinte giravamo tutti in mascherina e a debita distanza; ma non era sano continuare. La Rai ha fatto bene a sospendere tutto, anche altre due serie in cantiere,, tratta dal nuovo ciclo di Maurizio De Giovanni», insiste Patrizio.Si sa, «Un posto al sole» inserisce spesso aspetti e problemi della vita reale nella narrazione: «Stavolta non lo farà, perché quando torneremo a girare si presume che la lotta al virus sarà vinta. E non avrebbe più senso riproporla nella trama se non parlandone, forse, al passato. Insomma, prima non potevamo prevederlo, dopo perderebbe di attualità». Intanto, gli attori restano a casa. Patrizio: «Non lo facevo da tempo. Finalmente mi circondo di famiglia. E sul tavolo ho accumulato tanti libri. Ora è il momento di leggerli... Li sto proponendo anche ai mei figli. E con successo. Non so... io sento che questa crisi ci farà del bene. La situazione è drammatica, anche per i risvolti psicologici, sembra di essere capitati in un film distopico, ma vedo un'Italia compatta. La gente reagisce con consapevolezza. In giro noto più gentilezza, educazione, cortesia. Plaudo a iniziative come quella del teatro virtuale organizzata dallo Stabile di Napoli; e l'altra dell'assessorato alla Cultura del Comune, che mette a disposizione degli artisti uno spazio video. Insomma, c'è modo di trascorre il tempo con intelligenza e profitto culturale».