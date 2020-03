Adriana Volpe e la morte del suocero: «Aveva scoperto di avere il cancro. Poi il coronavirus...»

Adriana Volpe, il racconto struggente sulla morte del suocero: «Aveva scoperto di avere il cancro, poi il coronavirus...». Dopo la scomparsa del suocero 76enne Ernesto Parli, in un'intervista al settimanale Chi, Adriana Volpe ha raccontato per la prima volta il calvario attraversato dalla sua famiglia negli ultimi mesi.

Ecco le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip: «Due settimane fa sono stata travolta, prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera».

L'ex volto dei Fatti Vostri ha spiegato che l'incubo per lei è iniziato due settimane fa, quando la produzione l'ha informata che il suocero era in grave stato di salute. Agli inizi di marzo, Adriana infatti si è allontanta per un breve periodo dalla Casa, senza spiegare nulla ai coinquilini. Dopo l'insorgere della malattia, l'uomo ha contratto il coronavirus, che lo ha portato alla morte.

Conclude Adriana Volpe: «Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare. Dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana».

