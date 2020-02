Coronavirus, video di Amadeus sulle «buone pratiche». Anche Conte lo rilancia

Da Sanremo al coronavirus, Amadeus torna protagonista. «Buone pratiche quotidiane per contrastare la diffusione del #Coronavirus. Condividiamo queste semplici informazioni», scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte, condividendo il video con Amadeus promosso dal Ministero della Salute nell'ambito della campagna di comunicazione del governo. Nella clip il conduttore invita i cittadini a lavarsi spesso le mani e a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani: ovvero alcuni dei comportamenti indicati nel decalogo diffuso dal Ministero. Amadeus è andato subito in tendenza sui social, in particolare su Twitter dove qualcuno, ironicamente, lo candida addirittura a Palazzo Chigi.

Ultimo aggiornamento: 11:39

