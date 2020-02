Coronavirus, Barbara D'Urso spiega come lavarsi le mani. Il video fa il giro del web. I fan: «Ministro della Salute». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha spiegato in un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram come lavarsi le mani correttamente. E, neanche a dirlo, il video è diventato virale.

Già nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha spiegato in diretta il corretto procedimento di lavaggio delle mani. Pochi minuti fa, la conduttrice ha condiviso il filmato su Instagram, in modo che tutti i suoi fan possano vederlo.

Immediate le reazioni dei follower. «Grazie Barbara, molto utile». E ancora: «Ho scoperto solo adesso come si lavano correttamente le mani». E c'è perfino chi rilancia: «Barbara ministro della Salute subito».

Ultimo aggiornamento: 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA