Coronavirus, Barbara D'Urso s'infuria a Pomeriggio 5: «Vi voglio sputtan...e»

Coronavirus, Barbara D'Urso s'infuria a Pomeriggio 5: «Li voglio sputtan***». Ecco cosa sta succedendo. In tempi di coronavirus, la conduttrice continua con le sue dirette per tenere informati e fare compagnia ai telespettatori. Oggi, la conduttrice si è collegata con il sindaco di Messina Cateno De Luca per parlare delle criticità al porto di Messina.

Il sindaco De Luca racconta a Barbara D'Urso anche della famosa Renault 4, in viaggio dalla Francia alla Sicilia. «I francesi - avrebbe detto De Luca - si erano dati appuntamento in Sicilia con i loro amici spagnoli. Abbiamo dei video di un festino». A quel punto, la conduttrice sarebbe andata su tutte le furie: «Se avete dei video mandatemeli, li voglio sputtan***».

Poi, Barbara D'Urso si collega con la conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte che annuncia: «Pene pecuniarie per chi viola le regole restrittive da 400 a 3000 euro».

Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA