Coronavirus, Barbara D'Urso spiega come si tolgono in sicurezza i guanti usa e getta

Ultimo aggiornamento: 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conduttrice diha condiviso un post sul suo profiloin cui spiega ai follower come togliere in guanti senza contaminarsi le mani.Neanche a dirlo, il tutorial ha fatto il giro del web.La conduttrice aveva già condiviso un fortunato video in cui spiegava come lavarsi e mani. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «».