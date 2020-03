Il coronavirus colpisce il cast di Game of Thrones: contagiati Ellaria Sand e Tormund

Il coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo, e i casi di contagio aumentano: negli ultimi due giorni due attori della popolarissima serie Game of Thrones hanno annunciato di essere risultati positivi al test del Covid19. Sono l'attore norvegese Kristofer Hivju e l'attrice britannica di origini indiane Indira Varma, interpreti rispettivamente del combattente dei Bruti Tormund e di Ellaria Sand, amante del principe Oberyn Martell di Dorne.

Hivju su Instagram ha reso nota la sua positività, specificando che è in autoquarantena in casa con la sua famiglia ma comunque in buone condizioni: «Stiamo bene, io ho solo lievi sintomi di raffreddore», ha scritto in un post accompagnato da una foto in cui appare sorridente insieme a sua moglie, Gry Moalver Hivju. Anche l’attrice britannica ha, seppur indirettamente, rivelato il suo contagio su Instagram:

È triste vedere che molti set siano stati chiusi a causa della pandemia da Covid

o sono a letto per causa sua e non è bello





Il post è corredato da una foto insieme ad altri attori tra cui Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen di Game of Thrones, con cui Indira stava lavorando a teatro a Londra per le prove di uno spettacolo, che è stato ovviamente sospeso sempre per via della pandemia. Il post è corredato da una foto insieme ad altri attori tra cui, ladi Game of Thrones, con cui Indira stava lavorando a teatro a Londra per le prove di uno spettacolo, che è stato ovviamente sospeso sempre per via della pandemia.

Restate al sicuro, rimanete a casa e siate gentili con le persone che avete vicino - scrive ancora - Le fenici risorgono dalle proprie ceneri







», ha scritto.«I».