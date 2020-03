Coronavirus, Malgioglio: «Ho ripreso la mia vita. Ma che angoscia senza pubblico in tv...»

Spontaneo, come sempre. E diretto. Cristiano Malgioglio non cambia il modo di comunicare su Instagram e soprattutto non cambia il suo stile di vita dopo l'emergenza coronavirus. Il cantante, autore e opinionista televisivo si è lasciato andare a uno sfogo condiviso sul suo profilo ufficiale. Ecco le parole di Malgioglio: «Ho ripreso la mia vita normalmente, senza il terrore di avere delle persone accanto a me. Viaggio, vado a fare la spesa, ascolto musica, leggo un buon libro, incontro i miei amici... e poi nel pomeriggio ci gustiamo un buon aperitivo».

Disteso sul letto, con un ventaglio e la scritta "riprendiamoci la nostra vita", Malgioglio conclude così: «Oggi si lavora con Piero Chiambretti e l'idea di non avere il pubblico eè una angoscia incredibile. Uso sempre delle precauzioni. E sai cosa ti dico coronavirus? Vaffa in ........»



Ultimo aggiornamento: 10:14

