Coronavirus, il grido di battaglia di Don Pietro Savastano: «Forza guagliù, c’arripigliamme»

È entrato in vigore stamane il nuovo decreto del, denominato, che allarga a tutta l’Italia le limitazioni di spostamento e vieta gli assembramenti di persone, all’aperto o al chiuso, per cercare di contenere il contagio da coronavirus . E allora diventano ancora più importanti e attuali gli appelli di tanti personaggi famosi, che nei giorni scorsi hanno invitato le persone a uscire da casa solo in caso di necessità, ubbidendo alle direttive del governo, e a seguire leTra questi uno dei più visti e condivisi sui social network è senz’altro l’appello video pubblicato dall’attore napoletano,, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il boss Savastano nella serie Gomorra . E ricordando una scena cult della fiction ideata da, che vedeva come protagonista proprio Don Pietro, Cerlino ha lanciato l’invito ai follower che lo seguono su Facebook a lavarsi bene mani e viso: «Nuje nun avimme fatto ‘e pazzi tutto ‘stu tiempo pe ce fa piglià e ce fa influenzà – esordisce Don Pietro inquadrato in un primissimo piano –. ‘A chistu mumento c’avimme lavà buono ‘e mane, l’uocchie e ‘a faccia. E ve pozzo assicurà ‘na cosa: c’arripigliamme e stamme frischi e tuosti». Poi abbandona il personaggio del cattivo e conclude incitando le persone: «Forza guagliù, è solo un momento, passerà.».