Coronavirus, lite in tv tra Capello e Bergomi sulla quarantena

Ritiro e polemiche. E come se non bastasse anche in tv scoppia la discussione. È successo pochi minuti fa su Sky, un acceso diverbio tra Fabio Capello e Beppe Bergomi. L'ex tecnico della Roma ha parlato della questione ritiri:"Cosa vuoi che sia per un calciatore stare in ritiro 40 giorni? Ci sono persone in questo momento che hanno perso il lavoro oppure che sono in cassa integrazione". Immediata e piccata la riposta di Bergomi - anche lui malato di coronavirus che ha superato la malattia- che ha sentenziato:"Stai facendo delle affermazioni demagogiche, prenditi l'applauso adesso". Allo "zio" non sono andate giù quindi le parole di Capello, che lo ha anche accusato di "cavalcare l'onda del momento". Ultimo aggiornamento: 22:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA