Coronavirus, Michelle Hunziker rassicura i fan dopo l'intervista da Chiambretti: «Sono fuori pericolo»

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha voluto fare sapere ai suoi fan didopoIl conduttore è infatti risultato positivo al Covid-19, insieme a sua mamma che purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo la notizia è scattata l'allerta per gli ospiti predenti durante l'ultima puntata de La Repubblica Delle Donne, tra cui Michelle.Michelle ha fatto sapere di non essere in pericolo rispondendo a una sua fan su Instagram. In un momento di nostalgia la conduttrice ha postato una foto della mamma dicendo che in questo momento le manca molto non poter averla vicina: «Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni. Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei. Mi manca tanto», ha scritto la Hunziker.Tra i commenti alla foto c'è chi ha però osservato: «Michelle ma anche tu eri in quarantena obbligatoria? Intendo dopo essere andata da Chiambretti», Immediata la risposta di Michelle che ha rassicurato subito i suoi followers: «Ciao, no grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene».