Coronavirus, Monica degli Arteteca: «Restiamo a casa per tornare presto dall’estetista»

Sono trascorsi poco più di dieci giorni dal blocco di gran parte del paese e. Restare tutto il giorno nelle proprie abitazioni, se nei primi tempi può essere piacevole, a lungo andare diventa alienante: la noia prende il sopravvento e inizia a farsi sentire la nostalgia per la routine quotidiana. E, soprattutto, nella consapevolezza che non si può uscire e nessuno può venire a trovarci, si rischia di non prendersi più cura di se stessi,Un problema, questo, particolarmente sentito dalle donne, che, in generale, sono molto più attente all’estetica rispetto agli uomini. E per curarla hanno bisogno di recarsi periodicamente dal parrucchiere, dall’estetista, talvolta anche in un centro massaggi. Ma in tempi di emergenza per il coronavirus , queste attività non essenziali sono vietate e a dieci giorni dall’inizio del blocco cominciano a evidenziarsi i primi effetti. Un disagio vissuto in prima persona dall’attrice, che sull’argomento ha voluto lanciare un video-appello attraverso la pagina Facebook degli, il duo comico che forma con il marito,, e con cui è protagonista dello show televisivo di: so che siete abituate a vedermi in video comici, però come personaggio pubblico sento la necessità in questo periodo, in questo momento così particolare che stiamo venendo, di esprimere il mio parere ed esprimere la mia opinione – esordisce l’attrice in quello che sembra un messaggio serio –. So che sarò attaccata, sarò criticata, ma non m’interessa, in questo momento voglio dire quello che penso». E, dopo questa premessa molto austera, continua: «Donne,, ci dobbiamo impegnare per farlo finire presto». E da qui parte l’elenco dei problemi che stanno avendo le signore chiuse in casa, come la ricrescita dei capelli e lo spuntare di peli in ogni parte del corpo: «Dopo una settimana, zio Tonino è una signora in confronto a noi – scherza la 34enne –. Ho sentito di donne che stanno attuando misure di emergenza: la lametta! Tra una settimana vi ritroverete degli stuzzicadenti, basta!».Il secondo problema, invece, è l’accanimento nella cura della casa: «Avevano detto: “”. E invece ci stiamo uccidendo, io non ce la faccio più, ho gli occhi gonfi. Stiamo continuamente a pulire le case, che sono diventate uno specchio. Non stiamo pulendo le case, le stiamo smontando. Sembriamo i, come se nelle nostre case ci fossero stati dieci omicidi contemporaneamente. Laviamo, stiriamo, cuciniamo, spazziamo, dobbiamo stare attente ai figli. Non ce la facciamo più a sentire questi figli nelle orecchie. Per non parlare dei mariti. Questa storia deve finire!».E poi c’è il problema della forma fisica: «Oltre i peli, c’è un’altra cosa che sta crescendo: le pance! Ci stiamo mangiando l’impossibile. Stiamo cucinando di tutto, questa è una quarantena, non è– dice l’attrice –. Tra poco, quando usciremo dalle case, dobbiamo andare a mare: ci vogliamo intossicare anche il mese di vacanza in? Non ci prendiamo in giro, non serve vedere i video diche si allena. Lei si allena e noi ci facciamo chiatte». E conclude con una preghiera: «Restiamo nelle case e facciamo finire presto questa cosa, perché noi donne ci stiamo decomponendo e dobbiamo tornare dall’estetista, dalla manicurista e dalla piedicurista. Perciò, per piacere, vi voglio bene, restiamo nelle case. Un po’ di pazienza da parte di tutti e risolviamo questa situazione».Pubblicato ieri, il video diè giàe ha avuto oltre, segno che, anche se in modo ironico, l’attrice ha evidenziato un disagio molto sentito da tutte le donne costrette a stare in casa in questi giorni, impossibilitate a prendersi cura di se stesse al meglio. Ma, paradossalmente, per uscire al più presto da questa situazione, bisogna restare il più possibile nelle proprie abitazioni e attenersi alle regole disposte dal governo.