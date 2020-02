Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: «Fate i nomi dei malati. Chi è entrato in contatto ha diritto di saperlo»

Io capisco il diritto alla privacy. Ma se tengono nascosti i nomi delle persone “sospette”, il contagio si allarga come un cerchio nell’acqua....Chi è’ entrato in contatto con quelli ricoverati, ha il diritto di saperlo, per potersi far controllare. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'esplosione dell'emergenza Coronavirus in Lombardia e Veneto, la conduttrice volto di Italiasì ha condiviso un tweet destinato a far discutere.Ecco le parole di Rita Dalla Chiesa: «Chi è entrato in contatto con quelli ricoverati, ha il diritto di saperlo, per potersi far controllare».In poche ore il tweet ha fatto il giro del web.