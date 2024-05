Costantino Vitagliano a Verissimo, dal successo alla malattia: «Ho perso 20 chili. I medici stanno andando a tentativi»

Costantino Vitagliano, ospite a Verissimo, racconta gli sviluppi della sua malattia .«Stiamo andando a tentativi. L'alone sull'aorta che avevo è diventato la metà, ora è di 15 cm. Per fortuna non mi devo più operare», racconta a Silvia Toffanin. «La mia testa pensava: sto morendo», aveva raccontato tempo fa. «Non ero più io. Ho perso molti chili. Ora mi si avvicinano le persone chiedendomi: ma none eri morto?. Ho perso 20 chili».

L'ex tronista ripercorre gli alti e bassi della sua carriera, dopo l'apice del successo molti conoscenti, racconta, sono scomparsi. «Molti mi hanno fatto credere di essere amici poi quando è finito tutto non li ho più visti e sono rimasti solo i veri amici.

Ci sono rimasto male per determinate persone. Ci sono donne e uomini che ora non mi salutano più per strada, abbassano la testa e vanno via, avranno la coda di paglia».

«Il tuo rammarico più grande?», gli chiede Silvia Toffanin. «Passerei più tempo con mia mamma e non lo passerei a rincorrere i soldi. Il mio rammarico più grande è che avrei dovuto passer più tempo con lei quando c'era. Ai giovani dico: non scappate di casa. Le altre cose si potranno sempre fare, mentre i genitori non torneranno e ti mancheranno quando non li avrai più».

Tutto è cominciato circa tre mesi fa quando Costantino ha preoccupato i fan mostrandosi in una stanza d'ospedale dove è stato ricoverato a seguito di forti dolori alla schiena. Dopo essersi sottoposto a una serie di esami specifici, il primo tronista della storia di Uomini e Donne ha fatto sapere di avere una malattia rara. «La mattina prima ero ad allernarmi e il giorno dopo era immobile in un letto. Non è un tumore, ma per 30 giorni l'ho pensato. Sono stato ricoverato 40 giorni. Io devo stare completamente a risposo, sono un autoimmune, io ho questa massa che mi fa diventare un aorta non so di quanti millimetri ma a rischio sempre». Dopo due mesi di silenzio il 49enne aveva svelato a Silvia Toffanin cosa fosse realmente accaduto. «Sto sotto pasticche dalle 8 del mattino, ora ho iniziato a fare una terapia ma si va avanti a tentativi. La mia malattia autoimmune è un cosa rara. Sono arrivato al punto che volevo staccarmi tutto e andare via. Non ho la sicurezza di prima». Era visibilmente provato l'ex tronista di Uomini e Donne nella sua prima intervista tv dopo la scoperta della malattia: «Ho paura anche a stare in questo studio non sto bene. Ringrazio i fan ma ora vivo chiuso in casa, ma anche la sola domanda "Come stai" mi agita», e ha continuato «Ho tante agitazioni che non dovrei avere perché come mi hanno spiegato devo evitare di far alzare la pressione, devo fare esami settimanali, oggi non c'è una cura ma solo tentativi l'unico antiinfiammatorio che abbiamo è il cortisone. Fortunatamente ho tanti amici ma non è come prima. Oggi non mi interessano piu' tante cose a cui prima davo importanza. Sono cose che ti cambiano».