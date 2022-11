Su Crime+Investigation il dramma di Ciro Esposito

Passione, amore, gioia e dolore. Il calcio è una passione globale che nasconde però un lato oscuro. La docu-serie in quattro puntate dal titolo “Tifo criminale: lati oscuri del calcio” su Crime+Investigation (canale 119 di Sky ore 22.55), raccontate dall'attore Francesco Acquaroli, si occupa martedì 1 novembre della morte del tifoso napoletano Ciro Esposito.

Il 3 maggio 2014 va in scena la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina a Roma. L'evento è rovinato da un tragico episodio: Ciro Esposito, tifoso napoletano di 31 anni, viene colpito dai colpi di pistola di un ultrà romanista, Daniele De Santis, già noto alle forze dell’ordine. Esposito muore dopo 53 giorni di agonia il 25 giugno 2014. De Santis viene condannato a 26 anni di detenzione, che diverranno 16 a seguito dell'appello. La sera del tragico incidente, la partita Napoli-Fiorentina viene giocata all'Olimpico con 45 minuti di ritardo, nei quali si arriva a vere e proprie trattative tra la polizia e gli ultrà del Napoli, capeggiati da Gennaro De Tommaso noto come Genny 'a Carogna.

La docu-serie è prodotta da Briciolafilm per A+E Networks Italia. Gli autori sono Carlo Altinier, Stefania Colletta e Giuseppe Bentivegna. Produttore creativo per Briciolafilm: Nicola Prosatore. Produttore esecutivo per Briciolafilm: Ersilia Gagliardi. Regia di Gabriele Bianchini.