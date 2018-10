Cristina Parodi, gli insulti sessisti dell'assessore di Cascina

Domenica 14 Ottobre 2018, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 15:41

Insulti sessisti dell'assessore di Cascina, Sonia Avolio, di Fratelli d'italia, a Cristina Parodi. Avolio, che fa parte della giunta della leghista del comune pisano Susanna Ceccardi, molto in ascesa nel partito di Matteo Salvini, si è sentita chiamata in causa per le dichiazioni della Parodi di qualache giorno fa. La conduttrice aveva infatti affermato: «A cosa è dovuta l'ascesa di Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza». Parole che avevano già scatenato la protesta della Lega, che aveva chiesto le dimissioni della Parodi.Nel video postato su Facebook, Avolio dice: «Volevo mandare un messaggio a Cristina Parodi che dice che quelli che votano per Salvini sono degli ignoranti. Ignorante - dice ancora l'assessore - vuole dire senza conoscenza e lei che non sa più quante corna ha glielo dico io: una per ogni lentiggine se riesce a contarsele. E che vada con la su sorella, insieme ai tegami (termine che nel pisano si usa per offendere una donna dandole della puttana, ndr)».«Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso dal mio video - ha poi scritto Avolio sempre su Facebook -: volevo fare ironia e non mi è riuscito. Sono greve, non cattiva». Nessuna scusa comunque a Cristina Parodi.