Cristina Scuccia, la rivelazione all'Isola: «Sì, sono fidanzata. Di lei mi manca tutto». Poi l'ex suora zittisce la Blasi: «Basta domande»

Cristina Scuccia è fidanzata. La conferma arriva, dopo molti rumors, dall'ex suora stessa a L’Isola dei Famosi 2023. L'identità non si sa ma quello che è certo è che la cantante in Honduras sente molto la mancanza della sua dolce metà (di cui non si sa l'identità). Lo aveva confidato a Helena Prestes e ieri lo ha confermato a Ilary Blasi. «Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato. L'amore è bello e nonostante abbia cercato di trattenerlo», ha dichiarato nella zona nomination.

Cristina Scuccia è fidanzata: mistero sull'identità della "persona"

Ciò che ha incuriosito i telespettatori è che Cristina parla di una persona, non dendole un genere, quindi in molti si stanno chiedendo se la persona in questione sia una donna oppure un uomo.

Chi è lei

«Di lei mi manca tutto. Spero sia ancora lì ad aspettarmi», ha affermato la Scuccia che racconta di averla conosciuta due mesi fa prima dell'ingresso a L'isola dei famosi. «È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona» Cristina Scuccia, rispondendo ancora a Ilary Blasi, ha confessato di sentirsi in imbarazzo a parlarne pubblicamente perché sa che sua mamma la sta ascoltando. «Qui è difficile mantenere i segreti. Io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando», afferma Cristina quais a volersi giustificare con i suoi affetti cari.

L'ex suora zittisce la Blasi

La padrona di casa dice di non voler essere invadente e quindi di evitare di fare domande, ma poi la curiosità è femmina, e i telespettatori anche, quindi la Blasi comincia a chiedere se la persona è italiana o no. «Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande», ha affermato decisa la Scuccia, tentando di fermare la Blasi. Ed è riuscita nel suo intento perché la blasi ha smesso di fare domande ma l'alone di mistero continua, anzi è ancora più forte.