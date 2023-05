Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato, la cotta all'Isola: «Lei ricambia, ma non vuole fare niente davanti alle telecamere»

Cristina Scuccia, ex suora, è ormai un fiume in piena e pronta a lanciarsi nella sua nuova vita laica. Dopo aver ammesso in diretta a L'Isola dei Famosi di avere una persona che le sta molto a cuore in Spagna, non ha nascosto un suo debole anche per un altro naufrago, interesse che sarebbe stato anche ricambiato.

Cristina ha confessato una cotta per Gian Maria Sainato, una confessione che ha rivelato lo stesso Sainato ad Helena Prestes durante il loro esilio a L’Isola di Sant’Elena: «Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco, non c’erano le telecamere, le ho detto: ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere.

E lei mi ha risposto: anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione».

Parole confermate da Gian Maria anche nel corso di un confessionale: «Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto: abitiamo a Milano una sera andiamo al sushi? e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi».

Tuttavia Sainato ha ammesso che per lui non ci sarebbe stato alcun problema a intraprendere una relazione nel reality, ma rispetta profondamente la scelta di Cristina con cui avrebbe tutta l'intenzione di approfondire la conoscenza una volta tornati a casa. Non ci sarebbe nulla di male in tutto ciò, la cosa più strana al pubblico non sembra nemmeno essere il fatto che la Scuccia sia stata una suora, ma molti ricordano che Gian Maria nel 2020 ha fatto coming out, dichiarandosi gay.