Isola dei Famosi, Cristina Scuccia svela a Ilary Blasi le sue preferenze: ecco di chi si tratta

Inizia ad entrare nel vivo L'Isola dei Famosi. In questa nuova edizione del reality i naufraghi stanno iniziando ad ambientarsi sull'isola intraprendendo le prime amicizie ma anche i primi scontri. Protagonista indiscussa della seconda puntata è sicuramente l'ex suora Cristina Scuccia. Ed è proprio la conduttrice Ilary Blasi che ha stuzzicato la naufraga con una domanda scomoda.

«Visto che le ex suore non dicono bugie, chi ti è simpatica delle tue compagne e chi no?», ha chiesto Ilary. Cala improvvisamente un minuto di silenzio. Cosa avrà risposto l'ex suora?

Dalla Palapa Cristina Scuccia, sempre sorridente ma più abbronzata, non ha risposto subito alla domanda della conduttrice. «Sei una tentatrice, Ilary».

Poi, ha aggiunto: «Helena in questo momento rappresenta per me una sicurezza. Mentre ho avuto una divergenza con Nathaly ma poi ho chiesto scusa. Non riesco a capire il suo modo di porsi. Perché alcune volte è gentile altre mi parla urlando».

Tensioni e prime amicizie in arrivo per le naufraghe, riusciranno a trovare un equilibrio?

Non ci resta che aspettare.