Crozza riparte da De Luca: «Sono pronto per un musical a Broadway»

Voto a luglio o ad ottobre? Nel futuro di Vincenzo De Luca, in realtà, dopo il successo di «Fratacchione» e delle numerose altre battute divenute virali, potrebbe esserci ben altro: un ruolo da protagonista nel musical a lui dedicato, e di cui sarebbero già iniziate le prove a Broadway. Parola di Maurizio Crozza, che ieri sera ha dato il via alla nuova serie di «Fratelli di Crozza» con un'esilarante imitazione del Presidente della Regione Campania, «il presidente più amato del mondo».

Ormai attore navigato, Crozza-De Luca torna infatti sul piccolo schermo con il savoir faire del professionista del palcoscenico, e tra un autografo ed una prima pagina non lesina aneddoti sulla sua nuova vita da influencer: a partire da quelli rosa, con le incessanti richieste di Naomi che vorrebbe una sua foto appena uscito dalla doccia.

Del resto, la missione impossibile di De Luca è stata degna di un super eroe: «I contagi in Campania sono stati pochissimi perché io non ho fatto più uscire neanche i numeri del sacchetto della tombola - racconta - il monitoraggio degli infetti è stato costante e implacabile: bastava che un cittadino aprisse la bocca per sbadigliare ed io ero già lì con il tampone, giravo per la città con l'eleganza e la determinazione del banderillero che trafigge il toro: olè!».

Un'attività così incessante da convincere il governatore a tenere qualche tampone anche sulla sua scrivania, per gli ospiti, al posto delle caramelle. Infine, l'immancabile stoccata: «Lo sa perché DI Maio sta otto ore in attesa da un negozio? Perché fuori c'è scritto uno alla volta e lui vede che dentro c'è già il commesso».

Crozza è tornato, ma superare l'originale non sarà facile.

