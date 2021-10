Cruciani vs Auriemma a Tiki Taka: «I napoletani si toccano se ci sei tu»

Ennesimo faccia a faccia televisivo tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani. «Napoli non solo è 7 bellezze, ma immagina quanto dolore avrà procurato a quelli che non vedevano l'ora che ci fosse lo sgambetto tipo Cruciaini» da queste parole del giornalista napoletano si è scatenato il putiferio che ha poi visto, puntuale, la replica del collega: «La tua gioia mi dà fastidio, mi dici che ho tifato contro ma non è vero, addirittura ho scommesso per la vittoria degli azzurri. È da quando il Napoli è in testa che viene qui come se avesse già vinto lo scudetto, tifosi si mettono le mani nelle parti basse quando c'è lui: porta sfiga. Sono dalla parte dei tifosi napoletani ma non di Auriemma».

APPROFONDIMENTI TV Successo per Tiki Taka su Italia 1: è il talk più... LA CURIOSITÀ Diego Maradona jr a TikiTaka: «Neanche morto allenerei la... TV TRASH Tiki Taka, ancora Cruciani vs Auriemma: «Ciao naufrago» e...