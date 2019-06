Mara Venier: «Da zia d'Italia punto sui giovani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 11:42

«Come mi vedo in futuro? Mi piacerebbe fare la manager, aiutare i giovani». Mara Venier non svela cosa farà da grande, l'anno prossimo in tv. Anche se si moltiplicano le voci di una sua riconferma a «Domenica in» e della possibilità di uno show in prima serata, sempre su Raiuno. «Me lo dice lei, non ne so niente», scherza lei, forte di un boom di ascolti che la (ri)consacra signora della domenica nonostante la concorrenza della D'Urso, Mara ieri ha condotto con Alberto Matano a Sorrento il premio Biagio Agnes, in onda il 29 giugno in seconda serata su Raiuno: «Già nel 2015 avevo condotto il premio a Capri, sono molto legata al ricordo di Agnes e alla sua famiglia. Era un amico caro, è stato il mio testimone di nozze». Tra gli ospiti: Arisa, Al Bano, Massimo Ranieri e Alessandro Siani.«Fu un'idea di Carlo Fuscagni. Per la Domenica in del 93 cercavano una ragazza per un gioco e anche se non ero più tanto ragazza mi inserirono nel gruppo con Luca Giurato, Don Mazzi e Monica Vitti, amica mia e di Renzo Arbore, con cui stavo all'epoca».«Ma non ero Anna Magnani, non fu una perdita grave».«Beh, il giorno prima del debutto si accorsero che non c'era un vero conduttore, ognuno gestiva i suoi spazi e Paolo De Andreis mi disse che avrei dovuto fare da fil rouge: ebbi un attacco di panico. A casa Renzo mi accolse in cucina, preparava il sugo. Io piangevo, non volevo presentarmi negli studi».«Mi disse: Vai così, mostrati come sei, senza trucco, con i capelli raccolti. Ma a darmi la spinta materiale fu Fabrizio Frizzi che era lì come ospite, al via mi catapultò letteralmente davanti alle telecamere».«Posso dire che non ho mai avuto tante offerte di lavoro come in questo momento e che invece mi piacerebbe andare in vacanza a Santo Domingo con mio marito o passare un po' di tempo con il figlio di Paolo, il mio nipotino Claudio. Mi fa impazzire».«Veramente pensavo fosse un passo azzardato e avevo una paura pazzesca soprattutto perché avevo una competitor molto forte. Mio marito Nicola Carraro non voleva. Poi, rispetto ad altre edizioni del programma, questa volta c'ero io, io sola, Mara. Era una partita difficile, mi hanno seguito e appoggiata Angelo Teodoli e Teresa De Santis, posso dire che questa Rai mi ha lasciato piena libertà».«Io credo che abbiamo fatto una bella tv, come la chiedono le famiglie italiane oggi, un programma con cuore e sentimenti, di riflessione, ma anche elegante».