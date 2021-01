Dal commissario Ricciardi ai The Jackal, Dominique stella della città della pasta

Sempre di corsa tra un set e l’altro, ha solo 15 anni ed è già candidata a diventare una star del piccolo schermo. Dominique Donnarumma, attrice e ballerina della città della pasta, che ora vediamo nella fiction «Il commissario Ricciardi» con Lino Guanciale ha appena terminato le riprese di «Generazione 56K», la serie tv dei The Jackal, in uscita nel 2021 sulla piattaforma Netflix. Dominique, che attualmente frequenta il terzo anno del liceo coreutico a Gragnano, dopo aver esordito come attrice, in un piccolo ruolo, nel film «In punta di piedi» di Alessandro D’Alatri e successivamente nel cortometraggio «La musica è finita» di Vincenzo Pirozzi, in questo periodo è impegnata nel cast della serie televisiva «Il commissario Ricciardi», in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1. Nella serie diretta da D’Alatri, la giovane attrice di Gragnano interpreta Benedetta, figlia di Raffaele Maione (Antonio Milo) e Lucia Caputo (Fabrizia Sacchi).

«Ogni volta che mi trovo su un set è come se fosse la prima volta. Anche in questa occasione ho conosciuto persone fantastiche che porterò sempre nel mio cuore. Prendere parte alla fiction “Il commissario Ricciardi” è stata un’esperienza bellissima e indimenticabile, grazie anche al regista Alessandro D’Alatri, che avevo già conosciuto anni fa sul set di “In punta di piedi”. Con lui tutto diventa più facile, poiché riesce a farti sentire a proprio agio e a rendere tutto più bello». Dominique Donnarumma da dieci anni studia danza presso la scuola Laborart Centro Artistico di Gragnano (di Imma Cuomo e Rosaria Cannavale) e solo da cinque anni ha deciso di seguire anche il corso di recitazione, una decisione che ha cambiato totalmente la sua vita.

«Ho iniziato a studiare recitazione poiché mi incuriosiva molto il mondo del cinema e di come si realizza un film. Poi, grazie agli insegnanti della scuola Laborart di Gragnano e all'agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque che da anni collabora con la scuola, ho potuto constatare non solo la mia passione per la recitazione, ma soprattutto vivere l'esperienza di lavorare su dei veri set cinematografici. Sono sempre più entusiasta di aver intrapreso questa strada. In questo periodo così difficile e complicato per tutti, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, la recitazione mi ha spronato e mi ha dato la forza per continuare a sognare.



Nonostante stiamo ancora combattendo questo brutto mostro, la speranza di tornare ad una vita normale è sempre più forte. La mia speranza si alimenta giorno dopo giorno, grazie alla mia passione per il cinema». Di recente Dominique Donnarumma ha terminato le riprese di “Generazione 56K”, inoltre tra qualche mese sarà sul set del prossimo film di Vincenzo Pirozzi.

