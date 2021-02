Dal teatro alla tv nel Commissario Ricciardi: Ramona Tripodi fa il bis con De Giovanni

Dal Commissario Ricciardi in teatro a quello in tv. Ramona Tripodi, attrice e regista partenopea, per sette anni sulle tavole del palcoscenico ha interpretato Tettè, protagonista de “Il Giorno dei morti” del Commissario Ricciardi tratto dal romanzo di Maurizio De Giovanni. Oggi l’attrice si ritrova, invece, a ricoprire nella serie tv diretta da Alessandro D’Alatri in onda su Rai Uno, il ruolo di Juliette, la cameriera-prostituta, informatrice occasionale del brigadiere Maione nella scorsa puntata in onda su Rai Uno che ha realizzato 5.521.000 spettatori. “Ho conosciuto il Commissario Ricciardi sulle tavole del palcoscenico nel 2012 quando per la prima volta venivano messe in scena le pagine del Senso del dolore di Maurizio De Giovanni. Io interpretavo Maddalena. Visto il successo della trasposizione teatrale a cura della Compagnia Il Pozzo e il pendolo per la regia di Annamaria Russo, nel 2013 fu la volta del Giorno dei morti ed è lì che ho incontrato Tettè. – ha spiegato la Tripodi – Sono passati anni e dopo tante repliche, l’ultima è stata lo scorso settembre, continuo ad emozionarmi come fosse un debutto. Interpretare quel personaggio è stato un banco di prova per me, non solo per riuscire ad essere credibile nei panni di un bambino, ma soprattutto perché quel piccolo “cacaglio” mi scioglie il cuore ogni volta e vorrei salvarlo alla fine di ogni replica”.

Ramona Tripodi, che fa parte anche della compagnia di ricerca teatrale ed etichetta di cinema indipendente Inbilico Teatro e Film, è poi entrata nel cast anche della serie tv de Il Commissario Ricciardi coprodotta da Rai Fiction e Clemart srl, protagonista Lino Guanciale. “Non saprei raccontare la gioia e l’orgoglio che ho provato quando D’Alatri mi ha scelta. Molti di noi del cast siamo stati scovati proprio dal regista nei teatri off. Il suo sguardo sensibile e la sua straordinaria umanità per me vanno di pari passo con la sua genialità. – ha aggiunto l’attrice - Il personaggio che interpreto nella serie tv, apparso già ne Il posto di ognuno, è Juliette, una donna dolce e malinconica che ritroveremo anche nel prossimo episodio della serie, Il giorno dei morti, appunto. Penso sia stato il destino a farmi rincontrare il piccolo Tettè. Quando ho visto sul set il giovane Leonardo Russo che lo interpreta, ho sentito di nuovo quella stretta al cuore che non mi abbandona”.

