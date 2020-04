Daniel Cosmic, bufera sull'ex di Amici per il bodyshaming alle fan su Instagram

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come stiamo? Se non ci mangi molto bene» o «Non ti importa la bellezza esteriore dei ragazzi, l’importante è che siano commestibili». Sono alcune delle spiacevoli "battute" che l'ex concorrente diDaniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, fa quotidianamente alle sue fan in diretta, sbeffeggiandole pubblicamente per il loro aspetto fisico. «Oddio, spegni la luce», scherza con una ragazza che partecipa a uno dei suoi live, mentre lei ride, evidentemente imbarazzata.ha partecipato come cantante ad Amici 18 ma nelle ultime ore è finito nella bufera social dopo che un video con alcuni estratti delle sue dirette è diventato virale. A scagliarsi contro di lui anche Elisa D'Ospina: «Bodyshaming ne abbiamo?», ha twittato la modella curvy, solo una tra i tanti ad essere insorta contro il ragazzo: «grandissimo maleducato», «che vergogna», sono stati alcuni dei messaggi che gli vengono rivolti. Prende le distanze anche la "collega" di Amici Martina Beltrami: «Credevo che il bodyshaming fosse una questione superata, ma a quanto pare le battutine sul fisico (oltretutto a ragazzine che avranno 14 anni e potrebbero veramente farne una malattia) vanno ancora molto di moda e ad alcuni di voi fanno anche ridere», ha scritto nelle Stories.E dopo qualche ora sono arrivate le scuse del diretto interessato: «Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un co.... Mi scuso con tutti», ha scritto nell'ultimo post su Instagram. Basterà?