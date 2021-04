Daniela Martani a Domenica Live: «Sono vegana per una questione etica: scelta di vita, non un capriccio»

Daniela Martani, in studio a Domenica Live: «Sono vegana per una questione etica, è una scelta di vita, non un capriccio».

Uscita dall’Isola dei Famosi, Martani, nel salotto tv di Barbara D’Urso, affronta le molte accuse e polemiche legate alla sua esperienza da naufraga.

I temi sono tanti. E il dibattito in studio con molti ospiti si fa acceso.

Martani commenta in modo duro il comportamento degli altri compagni di reality: «Sapevano che io sarei andata fuori, hanno giocato su questa cosa, come fanno ora con Vera, come hanno fatto con Fariba. Sono un clan».

E ancora: «Il problema vero sull'Isola è stata l'aggressività del gruppetto».

Ad animare il dibattito, però, sono presto le accuse di negazionismo.

L’ex naufraga sostiene di non essere mai stata negazionista e no vax, ricorda anche di aver avuto casi di Covid in famiglia. Vladimir Luxuria, però non ci sta: «Non volevo toccare l’argomento ma tu una volta mi ha chiesto, qui dietro, di fare una foto senza mascherina. Io ho detto che l’avrei fatta solo con la mascherina e tu non l’hai più voluta, volevi portarmi dalla tua parte».