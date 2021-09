Dayane Mello molestata a La Fazenda? Squalificato Nego Do Borel. Ma i fan insistono: «Fatela uscire da lì»

Nego Do Borel, accusato di molestie ai danni di Dayane Mello nel corso dell’edizione brasiliana di A Fazenda è stato squalificato. I filmati che sono circolati in rete hanno lasciato poco spazio ai dubbi e, alla luce di questi, la rete è letteralmente insorta per chiedere l’intervento della produzione e l’immediata eliminazione del concorrente in questione. A pronunciarsi è stata proprio Record Tv, canale brasiliano che ospita la Fazenda: «Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality ‘A Fazenda’ che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da prendere. Oltre all’assistenza psicologica, Dayane ha sostenuto un colloquio completando gli elementi essenziali per un processo decisionale equo. Alla luce dei fatti, i direttori di Record TV hanno deciso di ritirare Nego do Borel dal concorso».

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Dayane Mello molestata al reality La Fazenda, un concorrente la tocca... L'APPELLO Dayane Mello, molestie a La Fazenda da Nego do Borel? Giulia Salemi:... TELEVISIONE Dayane Mello lo rifà: il bacio alla sosia di Rosalinda...

Dayane Mello molestata al reality La Fazenda, un concorrente la tocca nella notte. Rosalinda Cannavò: «Vergogna!»

La replica da parte dell’ufficio stampa di Nego Do Borel non si è fatta attendere. Sembrerebbe, infatti, che il cantante abbia intenzione di andare a fondo al caso e di scatenare una battaglia legale per affermare la sua innocenza. Nella nota stampa diramata, vi è anche la conferma della sua squalifica, oltre a un velato riferimento all’Italia: «Ci dispiace che, proprio come all’estero, il cantante sia stato giudicato in questo modo all’interno del reality, in cui in pochi istanti è riuscito a divertirsi senza tutti quegli sguardi e note che lo circondano». A difesa di Dayane Mello, inserita in un contesto a dir poco disumano, sono intervenute anche Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, sue compagne di viaggio nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Le sue amiche, che si sono dette molto preoccupate per lei, hanno chiesto a gran voce il suo ritiro dal programma, per proteggere la sua persona. La squalifica di Nego Do Borel potrebbe quindi sembrare una vittoria e invece è una sconfitta. Per rispetto di Dayane Mello, lo show avrebbe dovuto interrompersi per condurre tutti gli accertamenti del caso e non continuare come se niente fosse, con la sola eliminazione del cantante che potrebbe trovarsi a dover rispondere della pesante accusa di violenza sessuale.