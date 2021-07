Dayane Mello, vacanza in Costiera dopo il Grande Fratello Vip

Reduce dal Grande Fratello VIP 2020/2021, Dayane Correa Mello si è concessa qualche giorno di relax in penisola sorrentina. La modella brasiliana naturalizzata italiana è stata ospite per 4 giorni nelle junior suite dell'Hotel & Spa Bellavista Francischiello di Massa Lubrense con la figlia Sofia ed una sua collega. Una pausa dagli impegni tv per godersi i profumi ed i sapori della costiera e ricaricare le batterie in vista della ripresa delle proprie attività, che ora coincidono soprattutto con il lancio della sua linea di prodotti di bellezza con il marchio DAY Dayane And You.

La Mello in Italia è diventata famosa nel 2014 partecipando come concorrente alla decima edizione di Ballando con le stelle al fianco del ballerino Samuel Peron. Nell'estate dello stesso anno sono state scattate le foto del suo calendario sexy per la rivista For Men.

Dal 14 settembre 2020 al primo marzo 2021 ha preso parte come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini, dove si è classificata quarta. Il 3 febbraio, nel corso della partecipazione al programma, ha ricevuto la notizia della morte in un incidente stradale del fratello ventiseienne Lucas.

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla anche per le relazioni con personaggi famosi. Nell’estate del 2010, ha avuto un breve flirt con il calciatore Mario Balotelli. È stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala, da cui nell'aprile 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia che è stata con lei a Massa Lubrense in questi giorni.