Grande Fratello Vip, la verità della mamma di Dayane Mello: «Non sono mai stata una prostituta»

La mamma di Dayane Mello smentisce il racconto fatto dalla figlia al Gf Vip. La donna, Ivone Dos Santos, residente in Brasile, ha mandato un videomessaggio al reality di Canale 5 in cui racconta la sua versione dei fatti. «Sono rimasta incinta del mio primo figlio a 18 anni - ha detto la donna- poco dopo ho avuto Dayane. Ho vissuto delle difficoltà, ma non sono mai stata una prostituta. Il padre di Dayane venne a prenderla quando aveva 7 anni e non mi ha mai aiutato. Io ho sofferto tanto per te, Dayane, ma ti chiedo di lasciarmi tranquilla e lasciami vivere la mia vita. Io ti amo, ma non dire più queste cose».

Dayane ha raccontato di aver visto per l'ultima volta sua madre quando aveva 13 anni e di sapere di sua madre solo quello che le hanno raccontato. La modella, infatti, parlando della sua difficile infanzia fra violenza e povertà, aveva detto della madre: «Ha avuto 10 figli, faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare».

