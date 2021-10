Dayane Mello, Nego Do Borel scomparso per ore e ritrovato in condizioni disperate

Nego Do Borel, l'uomo accusato di aver molestato Dayane Mello durante il reality "La Fazenda" in Brasile è scomparso per ore e alcuni hanno temuto per la sua vita. È stato ritrovato vivo in un motel, ma era in condizioni disperate. Si trovava sotto l'effetto di sonniferi. Era stata la madre del rapper brasiliano a denunciare la sua scomparsa.

APPROFONDIMENTI ORRORE IN TV Dayane Mello molestata a La Fazenda? Squalificato Nego Do Borel. Ma i... L'APPELLO Dayane Mello, molestie a La Fazenda da Nego do Borel? Giulia Salemi:... LA DENUNCIA Dayane Mello molestata al reality La Fazenda, un concorrente la tocca...

Dayane Mello, la scomparsa di Nego Do Borel

Da quando è stato squalificato dal gioco sull'onda emotiva scatenata dalle presunte molestie in diretta tv, Nego Do Borel si è mostrato disperato e incline al suicidio. Per questo la madre, Roseli Viana, aveva fatto aprire un'indagine sulla sua scomparsa. È andata alla polizia sostenendo che si trovava in uno stato depressivo.

Dayane Mello, il ritrovamento di Nego Do Borel

Nego è stato ritrovato in una stanza di un motel a Nord di Rio De Janero. Dormiva, ma aveva assunto dei sonniferi per questo non aveva dato segnali di vita alla famiglia. Lo scopo era quello di evitare i riflettori e di sfuggire allo scandalo finito al centro dell'ultima puntata de Le Iene. L'ex concorrente continua a negare tutte le accuse, così come tutti i suoi familiari.



Dayane Mello, il servizio a Le Iene



«Quello che è successo a Dayane Mello a La Fazenda è folle. Se noi possiamo tirarla fuori da lì? Non è possibile: nel contratto c’è una penale che dovrebbe pagare se esce dal programma. Ed è molto costosa. È come se fosse in prigione. Dayane non ha visto nessun video, non ha una percezione reale di quanto accaduto, noi però abbiamo il dovere di raccontarle cosa abbiamo visto, perché lei non ricorda. Una donna prova paura a parlare di quanto ha passato, possono volerci anni prima che comprenda ed elaborare quello che è accaduto», ha dichiarato il legale di Dayane a Le Iene.