Calcio in tv, ritorna «Delietta Gol» e su 7Gold il prepartita di Europa League

Dopo il successo della scorsa edizione, Delietta Gol torna su Tv Luna il mercoledì subito dopo la Champions e cresce, pronto ad approdare anche sugli schermi nazionali a partire dal 29 ottobre con una nuova versione: Delietta GolD speciale Europa League.

Il format televisivo condotto da Delia Paciello con la partecipazione straordinaria di Lino D’Angiò infatti continuerà con la solita ricetta, fatta di informazione sportiva condita con sorrisi e sana ironia, ma negli appuntamenti del giovedì sull’emittente nazionale si dedicherà in particolare al prepartita delle squadre italiane impegnate in Europa League con i collegamenti da Roma e da Milano per raccontare le ultimissime dal campo a poche ore dalle gare.

“Mi fa piacere tornare con un doppio appuntamento dando continuità a un progetto iniziato lo scorso anno e oggi in crescita. Già il titolo della trasmissione la dice lunga sullo stile: ci sarà informazione, approfondimenti, ma con un’atmosfera diversa dalle solite trasmissioni sportive. Amo parlare di calcio perché sono napoletana, e a Napoli il calcio ha un valore diverso che altrove. Ma nonostante tutto resta un gioco e bisogna parlarne con il sorriso, senza prendersi troppo sul serio. E in questo particolare momento storico ancora di più”, fa sapere la giornalista reduce da una campagna elettorale che pare aver rallentato il suo ritorno televisivo dopo la pausa estiva.

Lino D’Angiò, maestro delle imitazioni e volto storico della televisione locale, porterà i telespettatori con i suoi simpatici sketch fin dentro al San Paolo, intervisterà a modo suo Gattuso durante gli allenamenti a Castel Volturno, e di volta in volta girerà tutti gli stadi italiani e non solo. Ad ogni puntata pronto a regalare momenti di alta comicità con gag sempre nuove per offrire un momento di svago agli italiani in questo strano momento storico.

Fra gli ospiti ex calciatori, tecnici, giornalisti, noti artisti pronti ad arricchire il dibattito sportivo e ad approfondire i temi legati al calcio in uno stile tutto nuovo rispetto ai soliti programmi sportivi. “La nostra redazione è a lavoro ogni giorno per offrire notizie fresche, in esclusiva; ma spero soprattutto che i telespettatori si divertano insieme a noi, con il nostro modo leggero di fare informazione. E poi, mentre su tutte le tivù nazionali ci si sofferma particolarmente sulle squadre del Nord, mi fa piacere portare uno sguardo anche sul Napoli, sul grande cammino fatto in questi anni dal club azzurro, e sulle poche squadre del Sud impegnate in Serie A”, è il commento della conduttrice.

A sostenere il progetto solide aziende campane come Euronics gruppo Tufano, noto brand dedicato alla vendita di elettrodomestici e affini; Gecopra, che opera nel campo delle telecomunicazioni; e la Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni immobiliari che oggi si sviluppa anche sul fronte del food con Vega Food, nuovo punto bar, cucina e ristoro vicino Caserta destinato a diventare un riferimento per i momenti di pausa e relax, e si allarga con Vega Luxury, un servizio di car rental specializzato nel noleggio di auto di lusso.

