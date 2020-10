Grande Fratello Vip, Denis Dosio verso la squalifica per bestemmia: televoto annullato

Denis Dosio verso la squalifica dal Grande Fratello Vip. Dopo Fausto Leali, potrebbe toccare al giovane influencer lasciare la casa per motivi disciplinari. La conferma arriva da un comunicato del Gf Vip, che annuncia l'annullamento del televoto. Denis Dosio è stato sentito pronunciare una bestemmia nella notte, un comportamento severamente vietato dal regolamento del reality e punibile con l'espulsione.

Cosa ha detto

Nel comunicato il Gf Vip scrive: «Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati». Stasera, su Canale 5, scopriremo se Denis Dosio dovrà fare le valigie e lasciare anticipatamente la casa.Mentre era in camera da letto con gli altri coinquilini, Denis Dosio avrebbe pronunciato la bestemmia finita nel mirino del pubblico. I vip presenti si sono accorti dell’infelice esclamazione e sono subito parsi preoccupati, temendo conseguenze per le parole pronunciate dall'influencer. La frase, considerata un intercalare da molti giovani dell'Emilia Romagna come Denis, è vietata dal regolamento del Gf Vip. Il concorrente più giovane di questa edizione del dovrà probabilmente lasciare la casa.