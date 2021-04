Denise Pipitone, il confronto con Olesya Rostova: «Noi abbiamo il Dna». La rivelazione da Barbara D'Urso

Oggi, Barbara D'Urso è tornata a parlare del caso di Denise Pipitone. In queste ore, infatti, la tv russa starebbe registrando la puntata in cui interverrà Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio.

Ospite in collegamento, il generale Luciano Garofalo, ex comandante dei Ris di Parma, che commenta: «Non condivido questa lotteria che si fa sul Dna di Denise. C’è un equivoco che va chiarito, non vedo la necessità di confrontare il gruppo sanguigno. È stato prelevato il Dna di Olesya per un'altra famiglia russa. Noi abbiamo il Dna di Denise, basta un confronto. Non capisco questo rimandare, promettere, è veramente non condivisibile questa cosa».

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Denise Pipitone, il giallo del dna: la tv russa rimanda a domani.... IL GIALLO Denise Pipitone, la mamma partecipa alla trasmissione della tv russa:... IL GIALLO Denise Pipitone, il legale della mamma: «Se non ci danno i...

In collegamento, anche il consulente giudiziario Salvatore Musìo, che compara i padiglioni auricolari di Denise e Olesya: «I padiglioni auricolari danno molti dettagli. In questo caso, la morfologia è decisamente diversa. Anche il padiglione auricolare sinistro differisce dal punto di vista della forma».