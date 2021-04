Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In. «Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia figlia, la speranza non si è mai affievolita», spiega la mamma della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati