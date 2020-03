Domenica In, Fedez e la raccolta fondi: «Domani apre il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele»

Coronavirus, Fedez in collegamento con Domenica In dà a Mara Venier e a tutti i telespettatori italiani una delle notizie più belle degli ultimi tempi. La raccolta fondi promossa dal cantante e dalla moglie, Chiara Ferragni, ha raggiunto in meno di due settimane una cifra monstre: oltre 4 milioni e 300mila euro, che andranno a finanziare la creazione di posti letto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

«Quando abbiamo capito la gravità della situazione, abbiamo pensato di mettere al servizio degli altri la nostra popolarità. Per questo abbiamo voluto lanciare questa raccolta fondi, ma lasciatemelo dire: se non fosse stato per l'aiuto di tanti altri personaggi famosi dello spettacolo, non saremmo mai riusciti a raggiungere il nostro obiettivo» - ha spiegato Fedez - «Abbiamo dimostrato la forza delle condivisioni sui social e ora lo possiamo dire con gioia: domani apre il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele, con altri posti letto».



Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, poi, ha spiegato: «Purtroppo, c'è chi si approfitta del buon cuore e della generosità delle persone ed è per questo che suggerisco a tutti di certificare le donazioni attraverso un censimento delle raccolte fondi.è possibile trovare tutta la lista degli ospedali a cui è possibile donare in modo assolutamente sicuro».