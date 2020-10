Detto Fatto: Bianca Guaccero cambia orario e torna da lunedì. Tra le novità "il teuccio delle 5" e "Caccia al tutor". Dal 26 ottobre torna la nona stagione del programma di tutorial per eccellenza che andrà in onda in un nuovo orario, dalle 14.55 alle 17.30, con alcune novità e tante conferme, a partire dai volti più amati della trasmissione.

Al fianco di Bianca Guaccero, nel cast fisso del programma, ci saranno anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Carla Gozzi proporrà le sue rubriche dedicate alla moda e al buon gusto e il suo “cambio look”; Jonathan Kashanian tornerà con la sua frizzante “Superclassifica Jon”, dedicata alle notizie e ai personaggi del mondo dello spettacolo, e inaugurerà “Il teuccio delle 5”, un nuovo spazio di talk con ospiti; mentre Gianpaolo Gambi, insieme a Bianca, sarà protagonista di vari sketch sul mondo del cinema e della tv, di ieri e di oggi o con ironia sulle abitudini del Nord e quelle del Sud.

Diverse le novità di quest’anno, dal nuovo contest “Caccia al tutor”, che vedrà alcuni aspiranti impegnati in sfide a eliminazione diretta per guadagnarsi un posto come tutor nel programma, allo spazio “A tu per tu(torial)”, nel quale Bianca Guaccero ospiterà un personaggio famoso che si racconterà e si metterà in gioco cimentandosi in un tutorial. A inaugurare questo spazio sarà Orietta Berti.

Come sempre, anche la gente comune sarà protagonista dello show, partecipando ai vari tutorial della trasmissione.

LE ANTICIPAZIONI - Si parte lunedì 26 ottobre con l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, che parlerà di body shaming e del problema degli haters in rete. Ad affrontare l’argomento con lei, in questa puntata, ci sarà Justine Mattera. Yvonne Sciò sarà invece l’ospite del make-up artist delle dive Simone Belli, mentre il tutorial di cucina sarà affidato a una new entry, lo Chef Natale Giunta. Giovanna Civitillo tornerà con una nuova rubrica: “Mission (im)possibile”, per aiutare le donne a ritrovare la loro femminilità e sensualità. Sarà anche la prima ospite del nuovo talk di Jonathan Kashanian, “Il teuccio delle 5”, durante il quale lo Chef Natale Giunta sarà protagonista del “tutorial al carrello”, realizzato in pochissimo spazio, come un carrello appunto.

Martedì 27 ottobre, tornerà l’étoile Oriella Dorella, tutor per la ginnastica, che avrà come ospite la temuta sorvegliante de “Il Collegio”, Lucia Gravante. Tornano anche l’esperta di intimo e lingerie Jennyfer Dalla Zorza e lo Chef Mattia Poggi.

Mercoledì 28 ottobre, la stilista Olivia Ghezzi ospiterà nel suo spazio Manuela Villa. Ci sarà poi un’altra new entry tra i tutor di cucina: Cristian Bertol. Tornerà l’esperto di bon ton Nicola Santini e Fabiano Oldani con i suoi consigli sulle piante. Durante “Il teuccio delle 5” interverrà Donna Rita Macchiavelli con alcune idee per Halloween.

Giovedì 29 ottobre, il ritorno della stilista Pinella Passaro con i suoi consigli alle spose, dell’hair designer Salvo Filetti, del pizzaiolo Gianfranco Iervolino e dell’interior designer Luca Medici, che spiegherà come realizzare alcune decorazioni per la casa in vista di Halloween. E il tema Halloween è anche quello per il “tutorial al carrello” de “Il teuccio delle 5”, con il make-up designer Paolo Guatelli che insegnerà come fare un trucco artistico su sé stessi.

Venerdì 30 ottobre, partiranno due nuove rubriche, “A tu per tu(torial)”, con ospite Orietta Berti, e “Caccia al tutor”, il nuovo contest per aspiranti tutor di “Detto Fatto”. La prima sfida della stagione sarà nel campo della cucina e a giudicare i primi due concorrenti sarà Ilario Vinciguerra. Il contest prevede quattro sfide ad eliminazione diretta. I quattro vincitori si affronteranno a loro volta in due semifinali, cui seguirà la sfida finale che, prima di Natale, decreterà il vincitore assoluto che entrerà nella famiglia di “Detto Fatto”. Nel corso della puntata di venerdì ci saranno anche i consigli della vocal coach Danila Satragno e una lezione di pole dance. Protagonista del “tutorial al carrello” sarà Mauro Perfetti con il suo oroscopo.

Ultimo aggiornamento: 17:59

