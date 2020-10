Dexter is back! Il serial killer più amato della tv torna in una miniserie di 10 episodi

Ora è finalmente ufficiale: Dexter sta tornando! Il serial killer più amato della storia della televisione è pronto a tornare sul piccolo schermo. Con un tweet a sorpresa, la rete televisiva Showtime ha annunciato una nuova ultima stagione di 10 episodi, sette anni dopo la fine controversa dello show nel 2013 con un finale che ha spaccato a metà i fan in due fazioni. Nei panni del sorridente assassino della polizia scientifica di Miami non può che esserci Michael C. Hall: l'attore e il personaggio, in questo caso, hanno un legame di sangue indistruttibile.

«Sorpresa, stronzi! Lui è tornato», ha twittato Showtime, riprendendo una citazione iconica dello show per annunciare il grande ritorno, nel quale ormai erano in pochi a sperare ancora.

La storia di Dexter Morgan si svolge a Miami, in Florida. Dexter è un ematologo della polizia scientifica della città americana, sempre gentile e sorridente con tutti, ma che nasconde una doppia identità. La notte, infatti, veste i panni di un serial killer assolutamente originale: le sue uniche vittime sono infatti solo pericolosi criminali, assassini, stupratori che l'hanno fatta franca. Ma dove non arriva la legge, ci pensa Dexter Morgan.

Rimasto orfano all'età di tre anni, viene adottato dal sergente di polizia Harry Morgan, che fin dall'infanzia si accorge degli atteggiamenti sociopatici di Dexter. Invece di reprimerli e ripudiare inorridito il figlio, il poliziotto decide di aiutarlo a canalizzare quegli istinti, a controllarli, dandogli un codice di valori, nella speranza un giorno di evitargli la sedia elettrica. Con il sostegno della sorella Debra, Dexter crescerà in una Miami dove il crimine fa da padrone, diventando una sorta di antieroe e giustiziere della notte, non senza sacrifici.

In un crescendo di emozioni e colpi di scena nelle sue 8 stagioni andate in onda dal 2006 al 2013, Dexter è una delle serie crime più amate e seguite di sempre. La notizia del ritorno del serial killer col sorriso genera senza dubbio un brivido lungo la schiena. Non di paura, ma di fremente attesa.

