Pierluigi Diaco, l'annuncio a sorpresa a Io e Te: «Dal 10 agosto sarà in diretta con noi». Il conduttore del salotto di Rai1, nel corso della diretta di giovedì scorso, ha annunciato il ritorno di uno degli ospiti fissi del programma.

Ecco le parole di Diaco: «Da lunedì 10 agosto, il bassotto Ugo tornerà per un po' in diretta con noi. Gli amici con cui gioca al parco,durante le ore della trasmissione, partono e così lui sarà un po' con noi».



Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'abbandono delle scene del bassotto Ugo non era passato inosservato. Tanti i commenti su Twitter da parte dei fan della trasmissione: «Che fine ha fatto Ugo?». Diaco aveva spiegato che il cagnolino non sarebbe più stato in diretta per evitare di stancarlo troppo, ma la rubrica sugli animali a lui dedicata sarebbe continuata fino a settembre. Adesso l'annuncio del ritorno del bassotto. Bentornato Ugo.