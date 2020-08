Diaco, colpo grosso a Io e te: intervista a Filippo Bisciglia, faccia a faccia col conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia, sarà ospite di “Io e Te”. Pierluigi Diaco accoglierà nel suo salotto televisivo il conduttore di Temptation Island per il faccia a faccia di venerdì 21 agosto.

Un’occasione per Pierluigi Diaco e il suo “Io e Te”, che sta registrando ottimi risultati d’ascolto, di confrontarsi con Filippo Bisciglia, ex partecipante al Grande Fratello (nella sesta edizione, piazzandosi in seconda posizione) che si è ritagliato uno spazio da conduttore nel reality estivo Mediaset, anche grazie all’intercessione del deus ex machina del programma, Maria De Filippi.

Da anni fidanzato con la collega showgirl Pamela Camassa, Filippo oltre alla conduzione di “Temptation Island” ha ultimamente partecipato a “Tale e quale show” e “Amici Celebrities”, e in tutti e due i programmi ha ottenuto un posto sul podio classificandosi terzo. Ora che ha passato lo scettro di “Temptation” ad Alessia Marcuzzi, Filippo è pronto a raccontarsi a cuore aperto grazie all’atmosfera intima di “Io e te” e le domande del conduttore Pierluigi Diaco. Giovedì 20 agosto e venerdì’ 21, “Io e Te” subirà uno slittamento d’orario e partirà alle 14.30 per lasciare spazio alle tribune elettorali per il referendum sul taglio dei parlamentari.





Ultimo aggiornamento: 13:06

