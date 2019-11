Diego Abatantuono tifoso deluso: «Milan in B? Probabile. Non abbiamo un presidente»

Ultimo aggiornamento: 19:19

Il momento di crisi delsembra non finire più: l'avvicendamento in panchina tra Marco Giampaolo e Stefano Pioli non sembra aver funzionato e i rossoneri ora si trovano a metà classifica, ben distanti dalla zona Europa. L'amarezza dell'ambiente è comprensibile e a sintetizzarla ci ha pensato un tifoso vip comeL'attore e regista, parlando del momento dela Un giorno da pecora su Rai RadioUno, ha mostrato un certo pessimismo: «Se la squadra rischia di? Probabile»., poi, non nasconde la sua rabbia nei confronti della proprietà: «Ilè l'unica squadra di serie A che non ha un presidente. Ha un fondo, che non può che fare i propri interessi».