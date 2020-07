Dirty dancing, Baby divorzia dopo 19 anni: l'annuncio in lacrime di Jennifer Gray su Instagram

Dirty dancing, baby divorzia dopo 19 anni di matrimonio. Jennifer Gray ha scelto Instagram per annunciare il suo divorzio, dopo 19 anni di matrimonio, da Clark Gregg, attore nei film Avengers e Iron Man. È «in lacrime» che la coppia scrive il post sui social per dare la triste notizia: una decisione dolorosa per la coppia che, tuttavia, dice che l'amore continua.

Jennifer Gray, che ha formato un duetto leggendario con Patrick Swayze nel film Dirty dancing, nella didascalia della foto pubblicata su Instagram ha scritto: «Dopo 19 anni insieme, ci siamo separati a gennaio, sapendo che saremmo sempre stati una famiglia che si ama e si prende cura l'uno dell'altro. Di recente abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, ma rimaniamo vicini e profondamente grati per la vita che abbiamo condiviso e per la bella ragazza che abbiamo cresciuto».



