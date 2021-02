Disney+ scende in campo con Stoffa da Campioni

Disney+ ha offerto ai fan un primo sguardo alla nuova serie originale Stoffa da campioni: cambio di gioco, che debutterà sulla piattaforma streaming venerdì 26 marzo. Quasi 30 anni dopo aver spiccato il volo per la prima volta, Stoffa da campioni ritorna per un nuovo capitolo con Lauren Graham ed Emilio Estevez, nel ruolo iconico del leggendario allenatore Gordon Bombay.

In questa stagione, composta da 10 episodi e ambientata nel Minnesota di oggi, i Mighty Ducks si sono evoluti da perdenti qualunque a una squadra di hockey giovanile ultra-competitiva e vincente. Dopo che il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) viene tagliato fuori dai Ducks senza tante cerimonie, lui e sua madre, Alex (Lauren Graham), decidono di costruire la propria squadra di outsider per sfidare la cultura spietata della vittoria a tutti i costi, tipica degli sport giovanili di oggi. Con l’aiuto di Gordon Bombay, riscoprono la gioia di giocare solo per amore del gioco stesso.

La serie vede un nuovo cast di talento formato da giovani attori emergenti tra cui Brady Noon, Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Taegen Burns, Bella Higginbotham e DJ Watts.

