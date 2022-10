I documentari «d'autore» di Rai Storia: in onda la «Camorra» di Raffaele Cutolo

La camorra di Raffaele Cutolo che negli anni '70 e '80 cercò di dare vita ad un'unica grande organizzazione in contrapposizione alla mafia e ai suoi affari, unendo i giovani violenti dell'hinterland con quelli dei vicoli e delle periferie di Napoli. Una storia che Francesco Patierno racconta in «Camorra», in onda sabato 29 ottobre alle 22.50 su Rai Storia per il ciclo «Documentari d'autore». La Nuova Camorra Organizzata è un paradosso del crimine, un ibrido.

È camorristica perché trasforma l'estorsione in un fenomeno di massa, è mafiosa perché tenta di centralizzare tutte le attività in un unico comando militare ed economico, è terroristica perché dà una motivazione sociale al ribellismo dei giovani criminali che assolda, mentre Cutolo recita la figura del leader carismatico. È dunque una organizzazione criminale e gangsterismo urbano, violenza giovanile e aspirazioni sociali, criminalità spettacolo e «ideologica».