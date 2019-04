Paura per Dodi Battaglia dei Pooh: scopre il figlio mentre fa sesso con la moglie di un boss ma è uno scherzo

"Le Iene".

Un bel "pesce d'aprile" anticipato.

Cosa non si fa per i figli. Ne sa qualcosa, chitarrista e cantante dei, che si è preso un bello spavento quando ha visto ila letto con la moglie di quello che credeva un pericolosissimo boss della malavita. L'artista però non era finito nella rete di una gang dedita a rapine e intimidazioni, bensì in quella deCon la complicità di Daniele, il programma di Italia Uno ha organizzato uno dei soliti scherzi ai danni dei vip. Battaglia credeva di dover pagare un debito contratto dal figlio con un criminale e così è stato invitato a cantare e suonare in una villa affollata da escort dell'Est e uomini poco raccomandabili. Mentre si esibiva commuovendo il pubblico presente, il figlio fingeva un rapporto sessuale con la presunta moglie del boss Igor.Preso dal panico, è corso dal figlio nel tentativo di evitare la tragedia, gli ha consigliato di fuggire con lui più rapidamente possibile. Il boss, però, aveva visto tutto attraverso le telecamere disseminate in tutta la casa ed è piombato all'improvviso con un colpo di scena degno della trama da film d'azione. Sembrava di essere sul set de "Il Padrino" e invece la verità è venuta a galla.