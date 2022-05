Dolce Bottega di Renato, torna seconda stagione con le telecamere di Food Network

La Campania, si sa, è terra di talenti immensi. Musica, teatro, arte, food: non c’è «mondo» in cui non si intercettino grandi nomi che conquistano notorietà nazionale e internazionale. Tra le eccellenze c’è il pastry chef Renato Ardovino e la sua elegante torteria che, in questi giorni, nella sua elegante torteria di Battipaglia, sta ospitando le telecamere di Food Network per la seconda stagione del format «La dolce bottega di Renato».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO A Pompei 50 maestri pastecceri per il Simposio Ampi sul tema... I CONFETTI Confetti Crispo presenta la nuova selezione di «Confetti... IL CAFFÈ Caffè Borbone al Cibus 2022, gli appuntamenti e le...

Dopo il grande successo della prima edizione, la trasmissione torna a raccontare le dolci opere, tra torte della tradizione e monumentali creazioni artistiche, del cosiddetto «Michelangelo della pasticceria». Forte della sua lunga esperienza professionale e del suo geniale estro artistico, Ardovino, orgoglio campano ma apprezzato e celebrato ormai anche livello internazionale, è un volto televisivo amato dal pubblico di ogni età. Re del cake design italiano, che di recente ha realizzato la torta di matrimonio di Cesara Buonamici, storico mezzobusto del Tg5, Ardovino commenta con entusiasmo il ritorno sul set.

«Per me l’emozione è sempre la stessa, quella che ho provato quando per la prima volta, ormai tanti anni fa, ho portato in Tv il racconto del mio lavoro. La Dolce Bottega di Renato è un programma a cui sono particolarmente legato e che sento davvero mio. Rispetto alla prima stagione, ci saranno delle novità che renderanno il format ancora più avvincente e, naturalmente, goloso. La fiducia che Discovery e il pubblico ci ha accordato è motivo di grande orgoglio per me e per il mio team».

La Dolce Bottega di Renato è prodotta da JumpCutMedia, scritta da Luigi Miliucci, e diretta da Alessandro Valbonesi. «Quest’anno JumpCutMedia compie dieci anni e sono esattamente dieci anni che conosco Renato – racconta Massimo Staiti, Ceo di JumpCutMedia –. Ho sempre creduto in lui sin dall’inizio e lo scorso anno, grazie alla fiducia costante che Food Network ci dà, abbiamo prodotto la prima edizione de La Dolce Bottega di Renato. Produrre la seconda stagione non poteva che essere il regalo migliore per il compimento di questo decennio». Le puntate girate in questi giorni andranno in onda in autunno sempre su Food Network.