Domenica In, Eva Grimaldi scoppia in lacrime e interrompe l'intervista: «Non ce la faccio...». Interviene Mara Venier. Oggi, Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia sono state ospiti nel programma contenitore di Rai1 per festeggiare il secondo anniversario di matrimonio.

L'attrice veneta ha ripercorso l'inizio della storia con Imma Battaglia, riservandole tenere parole d'amore: «Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati