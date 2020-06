Domenica In, Giovanna Ralli ricorda il suo esordio in teatro: Adriano Celentano manda un messaggio a Mara Venier in diretta

Domenica In ha ospitato anche questa settimana Giovanna Ralli e a sorpresa in diretta è arrivato un messaggio di Adriano Celentano al cellulare di Mara Venier. Il cantante e la moglie Claudia Mori hanno scritto alla conduttrice per salutare l'attrice 85enne e ricordare il suo esordio in teatro. Giovanna Ralli, che ha avuto una lunga carriera e ha recitato anche al fianco di Alberto Sordi, ha iniziato in teatro a Milano e nella claque c'era un giovanissimo Adriano Celentano.

«Non era ancora famoso, me lo ricordo. Stava sotto al palco e si sbracciava, ma non ci conoscevamo. Dopo qualche anno è venuto fuori come Adriano Celentano e io ho amato tutte le sue canzoni», ha raccontato in studio Giovanna Ralli spingendo Mara Venier a lanciare un appello a lui e a Claudia Mori per avere un riscontro. La coppia ha inviato un messaggio in diretta.

«È vero, Adriano se lo ricorda - ha scritto Claudia Mori - Giovanna bellissima e grande attrice. Abbracciala per noi rispettando queste insopportabili ma necessarie distanze». Una sorpresa graditissima da Giovanna Ralli, che si è commossa per le attenzioni e l'affetto.

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA