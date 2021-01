Domenica In, gli ospiti di Mara Venier: Giuseppe Fiorello, Roberto Vecchioni, Sandra Milo, Pierluigi Diaco e tanti altri

La puntata numero 18 di Domenica In, in onda domani domenica 10 gennaio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.



Giuseppe Fiorello, interverrà per presentare il suo spettacolo ‘Penso che un sogno così’, che andrà in onda su Rai1 lunedì 11 gennaio in prima serata.

APPROFONDIMENTI LA RIVELAZIONE Sandra Milo spiazza tutti a Domenica In: «Sono fidanzata con un... GRANDE AMORE Alba Parietti scoppia in lacrime durante l'intervista a Domenica... RAI1 Adriano Celentano a Domenica In: «Io rinchiuso in casa da un...



Roberto Vecchioni, sarà in studio per presentare il suo libro ‘Lezioni di volo e di atterraggio’ per poi esibirsi con due suoi grandi successi ‘Samarcanda’ e ‘Chiamami ancora amore’, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2011.



Sandra Milo si racconterà tra carriera e vita privata. Pierluigi Diaco, interverrà per presentare il suo nuovo programma ‘Ti sento’, che andrà in onda prossimamente su Rai2, racconterà della sua passione per la radio oltre ad alcuni episodi significativi della sua carriera televisiva.



Lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, interverrà in studio il Prof. Francesco Le Foche, immunologo, insieme alla giornalista Giovanna Botteri, mentre in collegamento ci saranno Carlo Conti e Lino Banfi per porre alcune domande sulla attuale campagna di vaccinazione. Valeria Fabrizi sarà ospite per commentare il successo della prima puntata della fiction ‘Che dio ci aiuti’ e in collegamento ci saranno anche gli attori Gianmarco Saurino, Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo. La regia è di Flavia Unfer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA