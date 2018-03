«Domenica In» fra Antonella Clerici e Mara Venier. Federica Panicucci in ribasso dopo il fuorionda

Cipollinoooooooo❤️ @massimoboldi Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: Mar 10, 2018 at 12:48 PST

Lunedì 12 Marzo 2018, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 16:10

MILANO – Cominciano i movimenti televisivi per la prossima stagione.Primo “problema” in casa Rai con “”, condotto quest’anno dalle sorelle Cristina e Benedetta Parodi. Gli ascolti non sono andati torppo bene e le critiche, come riportato da Leggo.it , non sono mancate: “A Viale Mazzini – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - i dirigenti sono già al lavoro sui palinsesti della prossima stagione: uno dei temi “caldi” è Domenica In. Gira voce che i due nomi più quotati per il contenitore festivo siano quelli delle due biondissime signore della tv: Mara Venier, 67, e Antonella Clerici, 54. Chi la spunterà?”.Sembra avere quotazioni in calo Federica Panicucci dopo il fiori onda sul collega: “Negli ultimi tempi, 50, sarebbe particolarmente nervosa: ancora di più dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia, in cui usciva fuori dai gangheri con un collega. Sembra che la conduttrice, molto stimata da Silvio Berlusconi, stia vedendo calare le sue “quotazioni” all’interno dell’azienda. Sarà vero?”.