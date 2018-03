Domenica In, Cristina Parodi annuncia la svolta. E viene sommersa dalle critiche

Domenica 11 Marzo 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:35

Poco prima della puntata di Domenica In di oggi, 11 marzo,ha annunciato una svolta decisiva per il programma: la puntata di oggi infatti, alla quale hanno preso parte numerosi ospiti, da Carlotta Ferlito a Sal Da Vinci, è stata definita dalla Parodi come una puntataE così è stato: con la rubrica "Genitori e figli nello sport" e la musica dal vivo di Silvia Salemi, Karima e Sal Da Vinci la puntata è sembrata fin da subito diversa dal format classico del programma. Proprio questo è stato motivo di pesanti critiche mosse alla Parodi e a Domenica In, definito "un programma disenza Maria De Filippi".I commenti sarcastici su Twitter non sono mancati: c'è stato anche chi ha postato una foto dicommentando: "Domenica In sembra un'edizione pomeridiana di A sua immagine. Quindi perché meravigliarsi del meritatissimo top?". Immancabili anche i commenti "Giletti we mess you" e "ma quanto era meglio Giletti. Ma quanto erano meglio gli argomenti dell'Arena". La svolta del programma, quindi, sembra essere stata definitivamente bocciata.